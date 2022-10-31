Помощник Анатолия Карпова рассказал о состоянии шахматиста
Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в нормальном состоянии, на него не нападали, он не получал травм, рассказал ТАСС в понедельник помощник Карпова Альберт Степанян.
— Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет, — сказал Степанян.
О нападении на Карпова сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев 31 октября — в своем telegram-канале он написал, что Карпов находится в реанимации и введен в искусственную кому.
Анатолию Карпову 71 год, он — 12-й чемпион мира по шахматам. Гроссмейстер сохранял это звание с 1993 по 1999 год.
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