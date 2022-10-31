Помощник Анатолия Карпова рассказал о состоянии шахматиста

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов находится в нормальном состоянии, на него не нападали, он не получал травм, рассказал ТАСС в понедельник помощник Карпова Альберт Степанян.



— Никакого нападения не было. Все нормально с Анатолием Евгеньевичем, никаких травм нет, — сказал Степанян.

О нападении на Карпова сообщил председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев 31 октября — в своем telegram-канале он написал, что Карпов находится в реанимации и введен в искусственную кому.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Анатолию Карпову 71 год, он — 12-й чемпион мира по шахматам. Гроссмейстер сохранял это звание с 1993 по 1999 год.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко