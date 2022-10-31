Матвиенко: новые регионы должны быть полностью интегрированы в транспортную систему России

Новые регионы России нужно полностью интегрировать в транспортную систему страны, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.



— Новые регионы должны быть полностью интегрированы в транспортную систему России. Это касается всех видов транспорта — воздушного, водного, железнодорожного, автомобильного, а также городского, — приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, приоритетом является обеспечение транспортной доступности новых субъектов России.

В октябре Матвиенко выразила уверенность в том, что большинство покинувших страну после начала военной операции россиян вернутся.



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Маргарита Головатенко