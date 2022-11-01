В годовщину образования Госалкогольинспекции Татарстана откроют мемориальную доску ее первому руководителю

В Казани 3 ноября планируют открыть мемориальную доску первому руководителю Госалкогольинспекции Татарстана Алексею Казакову. В этот день ведомство отпразднует свою 27-ю годовщину.

Мемориальную доску установят на здании Госалкогольинспекции Татарстана по ул. Хади Такташа, 94. Алексей Казаков возглавлял ведомство с момента основания в 1995 году до 2009-го.

О планах открыть мемориальную доску Алексею Казакову стало известно в октябре. «В этом здании работал первый руководитель Госалкогольинспекции Республики Татарстан (1995—2009) Алексей Николаевич Казаков», — будет гласить надпись на русском языке.

Фото: gosalcogol.tatarstan.ru

Алексей Казаков родился в Тетюшах 21 августа 1940 года. Образование получил в Казанском сельскохозяйственном институте. С середины 1960-х работал в Высокогорском районе, а затем замминистра мелиорации и водного хозяйства республики.

С 1979 по 1983 год Алексей Казаков занимал должность заместителя заведующего отделом Татарского обкома КПСС. После образования Новошешминского района он возглавил его райком партии. С середины 1980-х до 1990-х был замминистра сельского хозяйства ТАССР, работал на руководящих должностях Госагропрома ТАССР. Умер Алексей Казаков 6 сентября 2016 года.



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Татьяна Демина