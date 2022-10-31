Нижнекамцы подали 88 заявок на конкурсы программы «Формула хороших дел»

88 заявок подали нижнекамцы на грантовый конкурс и конкурс межрегиональных проектов программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Это составило 15% от общего количества заявок, хотя в конкурсе горожане участвуют всего второй год.



Всего на конкурсы программы «Формула хороших дел» поступило более 690 заявок. Прием заявок завершен, в настоящее время ведется их обработка. Так, на грантовый конкурс поступило 590 заявок из 16 городов присутствия компании. Наибольшее количество заявок подали из Тобольска (Тюменская область) — тобольские организации представили на конкурс 97 проектов (16% от общего количества заявок), часть из них будет вынесена на голосование жителей города. На втором месте по количеству заявок Нижнекамск (Республика Татарстан), оттуда пришло 88 заявок (15%). Впервые в конкурсе приняли участие социальные учреждения и НКО Казани — они заявили 53 социально значимых проекта (9% от общего количества заявок).

Распределение проектов по приоритетным направлениям программы «Формула хороших дел» в 2022 году следует тенденциям прошлых лет: наиболее популярными направлениями оказались «Спорт» (24% заявок) и «Культура» (19%). Впервые в рамках конкурса было выделено отдельное направление «Инклюзия» — на него было подано 104 заявки (17% от общего количества).

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На конкурс межрегиональных проектов подано 104 заявки. Отмечается более сбалансированное распределение заявок по направлениям программы. В прошлые годы подавляющая часть проектов подавалась на направления «Культура» и «Спорт», в 2022 году: «Культура» — 23%, «Образование и наука» — 19%, «Город» — 18%, «Спорт» — 16%. На новое направление «Инклюзия» подано 12% заявок — столько же, сколько на «Охрану окружающей среды».



Руководитель программы «Формула хороших дел» Елена Снежко отметила:

— В условиях сегодняшних вызовов учреждения социальной сферы и некоммерческие организации демонстрируют высокую адаптивность. У них появляются новые направления деятельности, соответствующие запросам и вызовам времени, трансформируются текущие проекты, расширяется целевая аудитория, с которой они взаимодействуют. Мы благодарим всех участников конкурса за качественные и интересные проекты и с нетерпением ждем выбора членов жюри.



С 1 ноября конкурсная комиссия начнет оценку, а результаты конкурсов будут объявлены до конца 2022 года.