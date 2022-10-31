Татарстанцев предупредили о кратковременной метели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В первый день ноября в восточных районах Татарстана ожидается кратковременная метель и гололедица. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

По прогнозу синоптиков, днем во вторник, 1 ноября, в Татарстане возможен сильный северо-западный, северный ветер. Его порывы могут достигать 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане облачная погода и умеренный юго-западный с переходом на северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха днем составит 0... +5 градусов.

В Казани наблюдается снег. Профессор Юрий Переведенцев рассказывал, что, по многолетним наблюдениям, в Казани устойчивый снежный покров ложится с 19 по 21 ноября. По его прогнозу, среднесуточная температура в городе перейдет к отрицательному значению с 31 октября на 1 ноября.



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Татьяна Демина