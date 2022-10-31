Сегодня в Татарстане мокрый снег и до +5 градусов

В понедельник, 31 октября, в Татарстане ожидается облачная погода и умеренный юго-западый с переходом на северо-западный ветер. В Гидрометцентре республики также прогнозируют дождь и мокрый снег.

Максимальная температура воздуха днем составит 0..+5 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +1 до +3 °С, в Набережных Челнах — от +1 до +5 °С.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По многолетним наблюдениям, в Казани устойчивый снежный покров ложится с 19 по 21 ноября, рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев. По его прогнозу среднесуточная температура в городе перейдет к отрицательному значению с 31 октября на 1 ноября.

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Татьяна Демина