«Завод Элекон» 22 ноября примет решение о выплате дивидендов

Фото: «Яндекс.Карты»

Как стало известно «Реальному времени», казанское АО «Завод Элекон» 22 ноября проведет собрание акционеров, на котором будет решаться вопрос о выплате дивидендов держателям акций. Предприятие является ведущим по разработке и производству электрических соединений.

Завод разрабатывает и производит свыше 70 типов соединителей, которые применяются в гражданской авиационной промышленности, космической и общепромышленной технике.

По итогам 2020 года выручка предприятия составила 6,5 млрд рублей, а чистая прибыль — 1,8 млрд. Активы завода оценивались примерно в 9 млрд рублей. Генеральным директором «Элекона» является Павел Коротченко.

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Артем Гафаров