В дорожный сектор Казани в 2022 году вложили беспрецедентную сумму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В этом году на развитие и ремонт дорожной сети и благоустройство дворовых территорий выделили 25,6 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, добавив, что это беспрецедентная сумма.

— Из них 16,7 млрд рублей — на строительство и реконструкцию дорожных объектов, 6,4 млрд — на ремонт дорожно-уличной сети, и 2,5 млрд — на реализацию программы «Наш двор». Общая площадь ремонта и строительство составила около 2 млн квадратных метров, — уточнил он.

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В целом в Татарстане в этом году в дорожные работы вложено более 190 млрд рублей:

— Впервые за всю историю, наверное, нашей республики и Российской Федерации на территории Татарстана строится дорог в год больше чем на 190 миллиардов рублей. Это все дороги, все дорожные работы, которые в этом году претворяются в жизнь, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

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Татьяна Демина