Российские врачи оказали помощь более чем 200 тыс. жителей новых регионов страны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», с начала специальной военной операции в феврале российские врачи оказали медицинскую помощь более чем 200 тысячам жителей четырех новых регионов страны: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Часть из них были эвакуированы в другие субъекты России, а некоторым помощь оказывалась непосредственно на их территориях.

— [С февраля] в пунктах временного размещения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей за медпомощью обратились более 150 тыс. человек, 50 тыс. из них — дети. В российских перинатальных центрах уже стали мамами 700 женщин из 900 беременных, — прокомментировал помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.

Он подчеркнул, что на территории новых регионов России квалифицированную помощь оказывали свыше 750 медиков из федеральных и региональных медицинских организаций. Эти врачи уже оказали помощь более 42 тыс. пациентам, провели порядка 10 тыс. оперативных вмешательств.

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Артем Гафаров