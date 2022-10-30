В перечень недружественных для России стран вошли 11 Британских территорий

Правительство России включило в список недружественых стран 11 Британских заморских территорий, сообщается на сайте правительства страны.

— В перечень добавлено еще 11 Британских заморских территорий, поддержавших санкции, введенные Великобританией в отношении России. Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос, — указано в сообщении правительства России.

Дополнительно отмечается, что изначально в перечне были три подконтрольные Великобритании территории: остров Ангилья, Британские Виргинские острова и Гибралтар. Сейчас все 14 Британских заморских территорий входят в перечень недружественных России стран.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров