Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сделала обращение в День памяти жертв политических репрессий

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России 30 октября значится как День памяти жертв политических репрессий. В связи с этой памятной датой вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сделала свое обращение к жителями республики.

— Уважаемые татарстанцы! 30 октября — День памяти жертв политических репрессий.Эта скорбная дата навсегда останется в наших сердцах как напоминание о страшных событиях в истории страны, о тяжелых испытаниях, которые затронули миллионы семей, трагически и навсегда изменили судьбы целого поколения, — сказала она.

Фазлеева добавила, что сейчас в 28 томах Книги Памяти Татарстана увековечены имена более 50 тысяч репрессированных жителей Татарстана.

— Проходят годы, сменяются поколения. Наша задача — донести правду о событиях прошлых лет до молодого поколения, воспитать их патриотами, верными своему Отечеству. Без прошлого нет будущего! Во всех районах Республики Татарстан пройдут памятные мероприятия и акции, посвященные нашим соотечественникам, погибшим и пострадавшим в ходе политических репрессий.Долгих лет жизни и доброго здоровья всем, кто пережил трудности несправедливых обвинений, сохранив честь, достоинство и любовь к жизни, — добавила она.

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Артем Гафаров