После окончания выборов в Бразилии в стране возможен пророссийский переворот

Бразильские эксперты считают, что в случае победы на президентских выборах Лулы Да Силва в стране возможно пророссийский переворот, передают «РИА Новости». Сейчас, о опросам, разрыв между ним и действующим главой государства составляет всего 4%.

Сам Лула Да Силва заявляет о своей уверенности в победе, в первом туре он смог набрать 48,43% голосов избирателей. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару при этом набрал всего 43,2%.

На политической арене Лула да Силва известен своей мягкой пророссийской политикой: если его коллеги из других стран винят президента России Владимира Путина в эскалации конфликта на Украине, то да Силва заявляет о том, что конфликт спровоцировали НАТО и Евросоюз, которые вовремя не остановились с заигрываниями о вступлении Украины в эти организации. Кроме того, Лула да Силва заявлял о том, что считает ошибочными санкции США в отношении России.

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Артем Гафаров