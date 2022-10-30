С завтрашнего дня СПб-биржа разрешит продавать часть заблокированных активов

С завтрашнего дня, 31 октября, Санкт-Петербургская биржа разрешить продавать часть заблокированных иностранных ценных бумаг. В их числе акции Apple, Coca-Cola, Microsoft и Nike. Всего в списке 680 наименований ценных бумаг.

При этом глава СПб-биржи отметил, что на торговые разделы переведут ценные бумаги общей стоимостью, на 19 октября, $312 миллионов. Это составляет примерно 10% заблокированных активов. При том остается неизвестно, какой процент заблокированных бумаг из портфеля сможет продать каждый отдельный инвестор.

Расчетный депозитарий биржи пропорционально распределит разблокированные бумаги между брокерами, а дальше каждый из них будет уже самостоятельно распределять их среди своих клиентов. При этом инвесторам ничего дополнительно делать будет не нужно — бумаги переведут на торговые разделы автоматически.

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Артем Гафаров