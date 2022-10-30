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Домен t.me, принадлежащий Telegram, пропал из реестра ресурсов, к которым ограничен доступ

00:03, 30.10.2022
Домен t.me, принадлежащий Telegram, пропал из реестра ресурсов, к которым ограничен доступ
Фото: Максим Платонов

Домен t.me, который принадлежит Telegram, пропал из реестра ресурсов, к которым ограничен доступ. Об этом свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве заявили, что блокировка доступа к Telegram в России на сегодняшний день исключена.

С ограничением доступа к домену t.me пользователи столкнулись вечером 29 октября. Он позволяет пользоваться мессенджером Telegram через браузер. Однако при попытке перейти на страницу в браузере выходило сообщение, предупреждающие, что подключение не защищено.

Скриншот сайта РКН

На сайте Роскомнадзора указывалось, что доступ к домену ограничен по требованию Генеральной прокуратуры.

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Татьяна Демина
Технологии

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