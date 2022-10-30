Домен t.me, принадлежащий Telegram, пропал из реестра ресурсов, к которым ограничен доступ
Домен t.me, который принадлежит Telegram, пропал из реестра ресурсов, к которым ограничен доступ. Об этом свидетельствуют данные на сайте Роскомнадзора.
В ведомстве заявили, что блокировка доступа к Telegram в России на сегодняшний день исключена.
С ограничением доступа к домену t.me пользователи столкнулись вечером 29 октября. Он позволяет пользоваться мессенджером Telegram через браузер. Однако при попытке перейти на страницу в браузере выходило сообщение, предупреждающие, что подключение не защищено.
На сайте Роскомнадзора указывалось, что доступ к домену ограничен по требованию Генеральной прокуратуры.
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