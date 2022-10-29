В Казани за 1,1 млн рублей проведут «День иностранного студента»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство образования и науки Татарстана объявило тендер на проведение межвузовского фестиваля «День иностранного студента» за 1,1 млн рублей. Услугу необходимо оказать со дня заключения контракта до 20 декабря включительно.

Уточняется, что дату проведения мероприятия исполнитель согласовывает с заказчиком в течение 2 рабочих дней с момента заключения договора. Фестиваль предусматривает два этапа:

отбор участников предоставленных образовательными организациями. Количество участников не менее 250 человек;

заключительный этап мероприятия (гала-концерт фестиваля). Количество участников и зрителей не менее 500 человек.

Целью проведения фестиваля является социальная адаптация и интеграция иностранных студентов в молодежную общественную среду Татарстана, а также сохранение межкультурного диалога молодежи.

Исполнитель разрабатывает положение о мероприятии, которое включает справочную информацию о фестивале, организаторах, целях и задачах, регламентирует работу его участников и членов жюри. Кроме того, он формирует оргкомитет, который в свою очередь:

проводит организационные мероприятия по подготовке к каждому этапу;

разрабатывает положение и утверждает шкалу оценок;

формирует список участников;

формирует график проведения отборочного этапа;

подготавливает проекты дизайн-оформления площадок для проведения фестиваля;

разрабатывает сценарий проведения заключительного этапа;

проводит отборочный этап;

проводит заключительный этап, организовывает репетиции и выступления участников;

формирует жюри, оказывает содействие в работе жюри.

Также исполнитель представляет помещения для проведения каждого этапа. Все помещения должны соответствовать требованиям государственного пожарного надзора и санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с законодательством. Кроме того, он возлагает на себя обязательство по оснащению помещений.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в начале октября сообщалось, что республиканский молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей» проведут в Казани на сумму 4,1 миллиона рублей.

Форум состоит из двух частей. Первая — конкурс проектов среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Вторая — финал, включающий в себя двухдневную образовательную программу, выставку лучших проектов, церемонию награждения победителей.

Исполнитель обязуется организовать обе части. В его зону ответственности войдет рекламная кампания, набор жюри и спикеров, выставка. Подрядчику предстоит полностью провести событие.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин