В Казани за 4,1 миллиона рублей проведут форум «Наш Татарстан. Территория возможностей»

Республиканский молодежный форум «Наш Татарстан. Территория возможностей» проведут в Казани на сумму 4,1 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Форум состоит из двух частей. Первая — конкурс проектов среди граждан в возрасте от 18 до 35 лет. Вторая — финал, включающий в себя двухдневную образовательную программу, выставку лучших проектов, церемонию награждения победителей.

Фото: realnoevremya.ru

Исполнитель обязуется организовать обе части. В его зону ответственности войдет рекламная кампания, набор жюри и спикеров, выставка. Подрядчику предстоит полностью провести событие.

Срок выполнения работ — с даты подписания контракта до 15 декабря.

Также в Казани пройдут «Игры Будущего — 2024». Соглашение по их организации подписали в июне.

Власти Татарстана уже сформировали республиканский организационный комитет по их подготовке и проведению. Его возглавил президент республики Рустам Минниханов.

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Елизавета Пуншева