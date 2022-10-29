Американский разведывательный беспилотник уже несколько часов летает возле Крыма

Американский разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, вылетевший с авиабазы в Сицилии, уже несколько часов кружит на высоте 17 км над нейтральными водами Черного моря неподалеку от Крыма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Беспилотник вылетел с аэродрома Катания на итальянском острове Сицилия в 05.44 мск. Дрон набрал высоту более 15 км и проследовал через воздушное пространство Греции и Болгарии к Черному морю.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены.

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Максим Кокунин