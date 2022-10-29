В Севастопольской бухте задействовали Черноморский флот из-за атаки беспилотников

Корабли Черноморского флота сегодня утром отбили атаку беспилотников (БПЛА), никакие объекты в городе не повреждены, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

— Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Вчера в Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Красное. Никто не пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.



Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах средний уровень реагирования. Режим введен в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе.

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Максим Кокунин