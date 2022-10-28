200 тысяч мальков стерляди выпустило в Каму нижнекамское предприятие СИБУРа

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

200 тысяч мальков стерляди (5 тонн рыбоводной продукции) пополнили водные ресурсы реки Камы благодаря нижнекамскому предприятию СИБУРа. Благотворительное мероприятие по искусственному воспроизведению водных биологических ресурсов состоялось в рамках подписанного в феврале 2022 года соглашения о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором).



— В рамках соглашения в течение 5 лет планируется выпуск 1 млн мальков рыб. Помимо этого, будут реализовываться и другие экологические мероприятия. Это — третий этап реконструкции биологических очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений, установки обезвреживания жидких отходов, а также факельной системы бездымного сжигания на новом этиленовом комплексе ЭП-600, рекультивация илонакопителей в районе села Борок и многое другое, — подчеркнул Геннадий Савин, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии «Нижнекамскнефтехима».



Акция по выпуску рыбы прошла в акватории близ села Бетьки Тукаевского района. Место, а в данном случае это Куйбышевское водохранилище, определило Росрыболовство. Для этого учитывались благоприятные природные условия, кормовая база, отсутствие хищных пород рыб для адаптации рыбной молоди.



— В Татарстане стерлядь относится к краснокнижным, исчезающим видам рыбы. Такие мероприятия необходимы для республики, в частности Куйбышевского водохранилища. Место для выпуска рыбы определяют ученые. Они внимательно изучают территорию, где мальки будут себя комфортно чувствовать и максимально приживутся. Это место было выбрано неслучайно, — говорит начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Герасимова.



Цель выпуска мальков — сохранение и приумножение водных биологических ресурсов и среды их обитания. Именно сюда из Нижегородской области рыбоводным хозяйством с помощью специального транспорта, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы, были доставлены мальки стерляди в 10 больших емкостях. Средний вес одной рыбки — 3 грамма.



— Это мероприятие направлено на улучшение состояния водных биологических ресурсов. «Нижнекамскнефтехим» ежегодно проводит крупные экологические акции, которые, с одной стороны, минимизируют уровень негативного воздействия на окружающую среду, а с другой — улучшают экономическое состояние предприятия и региона в целом, — отмечает Ленар Низамутдинов, старший государственный инспектор волжско-камского межрегионального управления Росприроднадзора.



Рядовой, казалось бы, выпуск рыбы в Каму сотрудники «Нижнекамскнефтехима» превратили в настоящий праздник. В мероприятии приняли участие члены Общественного совета «Нижнекамскнефтехима», воспитанники ДЮСШ «Нефтехимик» по хоккею, учащиеся Бетькинской средней школы, воспитанники нижнекамского Детского эколого-биологического центра.



Для ребят провели занимательные викторины, в игровой форме рассказали, почему так важно восполнять водные биоресурсы. После чего дети ловили мальков из бассейна сачками, помещали стерлядь в аквариумы, а уже потом отпускали в большое плавание.



— Мне все очень нравится. Никогда не видел мальков стерляди. Очень рад, что принял участие в этом мероприятии. Надеюсь, что рыбки хорошо будут чувствовать себя на новом месте, — поделился впечатлениями юный хоккеист Матвей Ковров.



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— Благодаря нам в Каме сегодня стало на 200 тысяч стерлядей больше. Эмоции непередаваемые. Спасибо большое за приглашение. Мы с удовольствием выпускали мальков в реку. Я лично выпустила около 20 маленьких рыбок, — сказала воспитанница ДЭБЦ Раяна Бакирова.



Праздник для детей устроили корпоративные коммуникации «Нижнекамскнефтехима». По занавес мероприятия каждому ребенку подарили мягкую подушку в виде рыбы и угостили горячим чаем со свежей выпечкой.



К слову, всю процедуру выпуска молоди контролировали экологи «Нижнекамскнефтехима» совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения.

