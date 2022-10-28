В Казани завершилась тестовая обкатка трамвая из Ижевска

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

В Казани завершилась обкатка трамвая ижевского производства. Его протестировали на маршрутах №3, 5, 5а, 7. За это время он проехал около 724 км и перевез порядка 6 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Генеральный директор предприятия Айдар Абдулхаков поблагодарил руководителя МУП «ИжГЭТ» за предоставленную возможность обкатать трамвай по маршрутам Казани. Они договорились о сотрудничестве и взаимодействии в решении проблем современного электротранспорта.

Напомним, на предприятии износ трамвайного парка составляет 32%, а троллейбусного — 58%. Тем не менее на линию продолжают выходить 25 троллейбусов 2007 года выпуска, которые уже полностью выработали свой ресурс и требуют замены.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

Напомним, для управления трамваем из Ижевска обучили трех казанских водителей. В ночь на 21 октября вагон впервые обкатали по маршруту №5.

Вагон Ижевского производства модернизирован на основе чешских трамваев «Татра Т-3». У него низкий уровень пола в средней части вагона, что облегчает высадку и посадку пассажиров с колясками и маломобильных граждан. Вместимость вагона — 31 сидячее и 106 стоячих мест.



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Максим Кокунин