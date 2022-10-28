За неделю в Татарстане подорожала часть продуктов «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За неделю в Татарстане выросли цены на часть продуктов, входящих в так называемый борщевой набор. С 17 по 24 октября подорожала свежая белокочанная капуста и столовая свекла, подешевели — картофель, репчатый лук и морковь.

Стоимость капусты в республике поднялась на 3,23%. На 24 октября средняя цена составила 17,63 рубля за килограмм.

Столовая свекла за неделю подорожала незаметно — на 0,04%. На 24 октября она стоила в среднем 25,11 руб./кг.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Заметнее всего за неделю в Татарстане подешевела морковь — на 2,5%, до 24 руб./кг. Средняя цена лука за это время уменьшилась на 2,06%, до 25,6 руб./кг. Практические не изменилась за неделю в республике стоимость картофеля — он подешевел на 0,38%, до 25,83 руб./кг.

Напомним, с 10 по 17 октября в Татарстане подорожали четыре из пяти продуктов «борщевого набора» — лук, картофель, капуста и столовая свекла. Подешевела только морковь — на 0,36%



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Татьяна Демина