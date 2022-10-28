Главное о коронавирусе на 28 октября: вакцина против «цербера», пандемия подходит к концу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала октября от COVID-19 умер всего один татарстанец

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 142 человек. Всего на 28 октября в республике зарегистрировано 187 043 случая коронавируса. Выздоровел за весь период 183 551 человек, за минувшие сутки — 198. Всего скончались 2 005 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 27 человек.

В Казани продолжается вакцинация против коронавируса. Привиться по-прежнему можно «Спутником V». Других вакцин в наличии в городе нет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С начала октября в Татарстане выявили всего один случай смерти от COVID-19. О нем оперштаб сообщил утром 21 октября. Умер один житель республики.

Регионы сокращают число коек для COVID-пациентов

За последние сутки в России выявили 7 606 случаев коронавируса, выздоровели 11 685 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 409 815, а выздоровевших — до 20 775 589. Госпитализировали за сутки 1 268 человек. Умерли 78 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 389 950 человек.



Вакцина от коронавируса «Конвасэл», разработанная в Федеральном медико-биологическом агентстве России, вышла в гражданской оборот. Предполагается, что она будет эффективна и против нового варианта вируса «цербер». По словам руководителя ФМБА Вероники Скворцовой, исследования вакцины на лицах старше 60 лет могут начаться в ближайшее время. Пока она рекомендована гражданам от 18 до 60 лет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Летальность новых вариантов штамма коронавируса «омикрон» — BQ.1, BQ.1.1 («цербер») и XBB — невысокая, утверждает вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он обратил внимание, что смертность снижается на протяжении всей пандемии коронавируса. Прежде она была на уровне 5%, сейчас — 0,3%.

В Омской области количество коек для пациентов с коронавирусом сократили почти на 40%. По данным Минздрава, из 387 мест для зараженных заняты 232. Заболеваемость в регионе падает второй месяц.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Иркутской области за две недели количество коек для больных коронавирусом сократили в 1,6 раза — до 532. Это связано с уменьшением прироста новых случаев заражения. Последний пик в регионе наблюдался летом, когда было развернуто 930 коек.

По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимира Никифорова, пандемия коронавируса подходит к концу. Несмотря на возможность всплесков заболеваемости, каждая новая волна слабее предыдущей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Препарат от коронавируса «Мир-19» будет работать против нового штамма «цербер». Он предназначен для профилактики или лечения вируса через ингаляционное или интраназальное введение пока только в стационарах. В организации — разработчике (ФМБА) сообщили, что препарат предотвращает самые тяжелые формы развития коронавируса.

В Орловской области режим повышенный готовности, который ввели в связи с пандемией коронавируса, продлили до конца 2022 года. Такие меры необходимы для обеспечения стабильной эпидемиологической обстановки, объяснили власти.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Москвичи, привившиеся назальной вакциной против коронавируса «Спутник», получат сертификат вакцинации. Он выдается после введения первого компонента. Через 21 день в него же вносится информация о введении второй дозы. Информация вносится и в электронную медицинскую карту.

В Катаре снимут ограничения на въезд

В мире коронавирусом нового типа на 09.22 (мск) заразились 629 547 079 раз, 6 586 901 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (97 414 326). На второй строчке — Индия (44 649 088), на третьей — Франция (36 962 135), на четвертой — Германия (35 523 412), на пятой — Бразилия (34 815 258).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 070 064). За ними следуют Бразилия (687 962), Индия (528 999), Россия (382 002, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 353).



За время пандемии было сделано 12 830 024 205 инъекций вакцины против коронавируса.

В Катаре перед чемпионатом мира снимут ограничения на въезд для иностранцев. Теперь приезжим не придется делать ПЦР-анализы или антиген-тесты перед поездкой. Кроме того, туристам не нужно регистрироваться в приложении Ehteraz Health до прибытия. Такие меры вступают в силу с 1 ноября.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Польше зафиксировано два случая заражения новым подвидом штамма коронавируса «омикрон» — «цербером». По словам заместителя здравоохранения страны Вальдемара Краски, сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация. Ведется мониторинг ситуации. В стране наблюдается снижение заболеваемости почти на 30%.

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Елизавета Пуншева