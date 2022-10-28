Казанцы могут принять участие в «Историческом диктанте»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани могут присоединиться к всероссийскому проекту «Исторический диктант» — он пройдет 1 ноября на одной из городских площадок, а также в онлайн-формате, сообщает мэрия города.



Стать участниками могут все желающие, для этого нужно пройти предварительную регистрацию на сайте проекта. Для участия в очном формате будет открыта площадка в Казанском федеральном университете по адресу: ул. Лево-Булачная, 44.

Исторический диктант организован движением «Волонтеры истории». Проект реализуют с целью популяризации и сохранения исторических знаний, а еще повышения интереса к истории отечества. Казанский федеральный университет и Российское историческое общество являются научными партнерами акции.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в акции «Диктант Победы» 3 сентября приняли участие 10 тысяч жителей республики. На столе у каждого участника было 25 вопросов по всему периоду Великой Отечественной войны, на ответы давалось 45 минут. В регионе акция проводится в четвертый раз, и год от года число участников растет: в прошлом году было зарегистрировано 7,5 тысячи участников. Диктант проходит в онлайн- и офлайн-режимах.



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Маргарита Головатенко