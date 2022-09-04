В акции «Диктант Победы» приняли участие 10 тысяч татарстанцев

Фото: кадр видео / ТНВ

В Татарстане в акции «Диктант Победы» 3 сентября приняли участие 10 тысяч жителей республики. На столе у каждого участника было 25 вопросов по всему периоду Великой Отечественной войны, на ответы давалось 45 минут, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



В регионе акция проводится в четвертый раз, и год от года число участников растет: в прошлом году было зарегистрировано 7,5 тысячи участников. Диктант проходит в онлайн- и офлайн-режимах.

Центральной площадкой акции стал Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Участников диктанта напутствовал председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин:

— Привлекаем внимание через саму молодежь, людей среднего возраста к тем далеким годам Великой Отечественной войны, когда наши отцы и деды, не щадя своих жизней, защищали от фашизма не только свою большую страну — СССР, но и ряд других стран, вообще, я бы сказал — мир.



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Маргарита Головатенко