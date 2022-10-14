Bloomberg: Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с Twitter

Американский предприниматель Илон Маск находится под следствием федеральных властей из-за сделки с компанией Twitter, сообщает Bloomberg со ссылкой на судебный документ.



Как отмечает агентство Reuters, несколько месяцев назад Twitter направила адвокатам Илона Маска запрос с просьбой предоставить переписки предпринимателя с федеральными властями, но они не были представлены.

Документы касаются ключевых вопросов в этом судебном процессе, пишет Bloomberg.

Фото: pixabay.com

Инвестор американской компании Twitter Джузеппе Пампена подал в суд на Маска, обвинив в манипулировании ценами акций соцсети. Инвестор заявил, что Маск, заявляя о выходе из сделки «по сути, признал, что все это время блефовал», когда в начале октября согласился возобновить приобретение Twitter. «Мошеннические и незаконные действия» Маска обвалили акции соцсети, нанесли ущерб инвесторам компании, улучшив позиции американского миллиардера на переговорах, следует из иска, направленного в федеральный суд в Сан-Франциско.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко