Владимир Путин: никто не может диктовать нашему народу, какое общество строить

Фото: кадр трансляции

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сама выбирает, на каких принципах будет строить общество. Об этом он заявил на обширном выступлении на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября.



— Никто не может диктовать нашему народу, какое общество и на каких принципах мы должны строить, — сказал он.

Путин сегодня заявил, что на Западе нет «никакого единства». Он призвал Запад не сваливать все на козни Кремля и «включить мозги»:



— Так называемый Запад в последние годы и последние месяцы предпринял целый ряд шагов для обострения, они всегда играют на обострение: это разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, уничтожение европейских газопроводов, — сказал президент.

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Маргарита Головатенко