В Казани отремонтировали участок дороги по улице Гагарина

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана

В Ново-Савиновском районе Казани завершили ремонт улицы Гагарина — работы выполнили на участке длиной 490 метров от улицы Короленко до улицы Ярослава Гашека, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.



Дорожные службы уложили верхний слой асфальта на проезжей части, съездах и тротуарах, установили дорожные знаки, нанесли разметку и уложили газон.

Ремонт выполнили по программе «Восстановление изношенных слоев и ликвидация аварийной ямочности на объектах дорожно-уличной сети Казани в 2022 году».

В Приволжском районе Казани планируют построить съезд от ул. Танковой до Межрегионального клинико-диагностического центра, расположенного по ул. Карбышева, 12а. Городские власти уже разработали проект планировки и межевания территории линейного объекта, выяснило «Реальное время».

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Маргарита Головатенко