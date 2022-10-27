Госдума приняла закон о призыве граждан с судимостью за тяжкие преступления

Госдума приняла поправки, разрешающие мобилизовывать граждан с судимостью за тяжкие преступления. Законопроект принят в третьем чтении, авторы — председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов, сообщает РБК.



Так, депутаты предложили признать утратившим силу п. 4 ст. 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», который запрещает призывать граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Фото: realnoevremya.ru

Также Госдума приняла в третьем чтении законопроект, устанавливающий порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Согласно новой статье, лица, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях.

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Маргарита Головатенко