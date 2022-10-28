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Сегодня в Татарстане ожидается до +5 градусов

06:30, 28.10.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 28 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и слабый до умеренного южный, юго-западный ветер. Существенных осадков не прогнозируется, сообщили в Гидрометцентре республики.

Максимальная температура воздуха днем составит 0... +5 градусов. В Казани прогнозируется от +1 до +4°С, в Набережных Челнах — от +2 до +4°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие выходные в Татарстане прогнозируется мокрый снег. Днем температуры будут выше ноля градусов, но превысят +7°С.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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