В Казани уже второй день ведутся поиски 12-летней девочки

В Казани пропала 12-летняя девочка, сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт» на своей странице во «ВКонтакте».

Ребенок пропал накануне около четырех часов вечера. Девочка вышла из дома в поселке Юдино и не вернулась.

Рост девочки около 150 см, худощавая, волосы темные, глаза карие. Была одета в красную куртку, черные брюки, черные сапоги, белую шапку. С собой был розовый школьный ранец.

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

Напомним, в мае на территории Ново-Савиновского, Московского, Кировского районов Казани также велись поиски пропавшего 12-летнего мальчика. Он был найден и возвращен домой.

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Максим Кокунин