В Казани ищут пропавшего 12-летнего мальчика

В Казани ведутся поиски пропавшего 12-летнего Станислава Амерханова. Об этом сообщается на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Ребенок вышел из дома 22 мая и с тех пор не вернулся. Он был одет в черную толстовку, футболку и джинсы. Рост 144 см, худощавого телосложения. Также среди примет — темно-русые волосы и карие глаза.

Информация о пропавшем ребенке принимается по телефону: 8 (800) 700-54-52. Также при наличии каких-либо сведений можно позвонить в полицию.

В марте в деревне Кзыл-Байрак Тукаевского района Татарстана пропал 14-летний подросток. Он был одет в двухстороннюю куртку, темно-синие ботинки, черные брюки имел такого же цвета рюкзак. Спустя несколько дней его нашли живым.

Диана Жиленкова