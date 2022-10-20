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Власти Казани утвердили очередной перечень торговых точек и гаражей, подлежащих сносу

12:55, 20.10.2022
Власти Казани утвердили очередной перечень торговых точек и гаражей, подлежащих сносу
Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

В Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению, распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

  • ул. Центрально-Мариупольская, вблизи дома №49 — торговый павильон;
  • ул. Восстания, вблизи дома №105 — киоск по продаже воды;
  • ул. Беломорская, вблизи дома №270 — киоск по продаже воды;
  • Уул. Химиков, вблизи дома №19 — киоск по продаже воды;
  • ул. Гудованцева, вблизи дома №43 — киоск по продаже воды и др.
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Собственники указанных объектов должны добровольно убрать их до 24 октября. Если они не выполнят предписание, объекты демонтируют в принудительном порядке в срок с 25 октября по 1 января следующего года.

Также демонтаж коснется и самовольно установленных гаражей:

Вахитовский и Приволжский районы

Фото: скриншот из сборника мэрии

Кировский и Московский районы

Фото: скриншот из сборника мэрии

Советский район

Фото: скриншот из сборника мэрии

Неделю назад исполком Казани в очередной раз предписал демонтировать и переместить самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. В списке находились торговые киоски, павильоны и киоски по продаже воды на улицах Ибрагимова, Батыршина, Белинского, Блюхера и др.

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Максим Кокунин
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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