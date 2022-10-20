Власти Казани утвердили очередной перечень торговых точек и гаражей, подлежащих сносу
В Казани утвердили очередной перечень самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества, которые подлежат демонтажу или перемещению, распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.
- ул. Центрально-Мариупольская, вблизи дома №49 — торговый павильон;
- ул. Восстания, вблизи дома №105 — киоск по продаже воды;
- ул. Беломорская, вблизи дома №270 — киоск по продаже воды;
- Уул. Химиков, вблизи дома №19 — киоск по продаже воды;
- ул. Гудованцева, вблизи дома №43 — киоск по продаже воды и др.
Собственники указанных объектов должны добровольно убрать их до 24 октября. Если они не выполнят предписание, объекты демонтируют в принудительном порядке в срок с 25 октября по 1 января следующего года.
Также демонтаж коснется и самовольно установленных гаражей:
Вахитовский и Приволжский районы
Кировский и Московский районы
Советский район
Неделю назад исполком Казани в очередной раз предписал демонтировать и переместить самовольно установленные и незаконно размещенные торговые объекты. В списке находились торговые киоски, павильоны и киоски по продаже воды на улицах Ибрагимова, Батыршина, Белинского, Блюхера и др.
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