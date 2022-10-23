«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче Восточной конференции
«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче Восточной конференции. Игра в Нижнекамске завершилась со счетом 4:2.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет в гостях со СКА 26 октября. Астанинский «Барыс» сыграет в гостях с «Авангардом» 25 октября.
В понедельник «Нефтехимик» дома обыграл «Сибирь» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижнекамцев (0:1, 2:0, 1:1).
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