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«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче Восточной конференции

19:22, 23.10.2022
«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче Восточной конференции
Фото: t.me/wolfstaya

«Нефтехимик» обыграл «Барыс» в матче Восточной конференции. Игра в Нижнекамске завершилась со счетом 4:2.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет в гостях со СКА 26 октября. Астанинский «Барыс» сыграет в гостях с «Авангардом» 25 октября.

В понедельник «Нефтехимик» дома обыграл «Сибирь» в матче регулярного сезона Фонбет чемпионата КХЛ, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу нижнекамцев (0:1, 2:0, 1:1).

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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