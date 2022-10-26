Жителя Челнов приговорили к 13 годам колонии за жестокую расправу над соперником

Фото: прокуратура Татарстана

В Набережных Челнах 50-летнего жителя приговорили к 13,5 года колонии за жестокую расправу над соперником, уголовное дело возбудили по статьям об убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Суд установил, что все случилось в декабре 2021 года в квартире дома на улице Гайдара. Подсудимый был пьян и жестоко избил бывшего сожителя своей избранницы, нанеся ему множество ударов руками, ногами, молотком и обрезком металлической трубы по телу. Потерпевший скончался на месте. Уходя, злоумышленник пригрозил сожительнице убийством.

Суд, согласившись с мнением гособвинителя, приговорил мужчину к 13,5 года лишения свободы в ИК строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что вступил в силу приговор суда против 36-летнего жителя Зеленодольска по делу об убийстве случайного прохожего. Апелляционная инстанция оставила жалобу осужденного без удовлетворения, приговор — без изменения.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко