Исполком Казани утвердил меры социальной поддержки детей мобилизованных граждан

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В рамках социальной поддержки детей мобилизованных жителей Казани городские власти предоставят бесплатный проезд на пассажирском транспорте с помощью именных транспортных карт. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Электронный проездной билет установлен на период с 10 октября этого года по 31 мая 2023 года. Он предоставляет право проезда на всех видах городского пассажирского транспорта Казани детям возрастом от 8 до 18 лет (включительно), одним из родителей которых является гражданин, призванный на военную службу по мобилизации. Действие электронного проездного билета не распространяется на междугородние автобусные маршруты.

Такой вид проездного предоставляется на основании документов, подтверждающих родство с гражданами, призванными на военную службу:

для детей, не достигших 18 лет, — по заявлению родителей (законных представителей);

для детей, достигших 18 лет, — по их личному заявлению.

Комитету по транспорту исполкома Казани необходимо обеспечить изготовление электронных проездных билетов, а Управлению образования через подведомственные общеобразовательные учреждения наладить прием заявлений на их выдачу.

Финансовое обеспечение предоставления мер социальной поддержки осуществляется за счет средств бюджета Казани.

Фото: пресс-служба администрации Кировского и Московского районов

На прошлой неделе сообщалось, что в Казани уже изготовили более 300 транспортных карт для детей мобилизованных граждан.



8 октября на совещании в Доме правительства РТ президент Татарстана Рустам Минниханов заявил о необходимости взять под контроль семью каждого мобилизованного.

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Максим Кокунин