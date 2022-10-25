Один из пострадавших детей при стрельбе в ижевской школе находится в критическом состоянии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Состояние одного из детей, пострадавших при стрельбе в ижевской школе №88 и находящихся в московской больнице, остается критическим, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.



Сейчас в больнице в Москве остаются девять человек — из них семеро детей и двое взрослых. 27 октября выпишут еще шестерых детей, рассказал Бречалов в эфире телерадиокомпании «Моя Удмуртия» во вторник.

Семьи погибших и пострадавших получили выплаты в полном объеме. В школе№88 сейчас идет ремонт, его планируют завершить до конца года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 15 октября в стационарах оставались десять пострадавших при стрельбе в ижевской школе, в том числе один — в крайне тяжелом состоянии.

Стрельбу в школе в Ижевске открыл бывший ученик — 34-летний Артем Казанцев. Среди погибших 17 человек — 11 школьников, остальные — взрослые. Известно, что напавший на школу находился на учете в психоневрологическом диспансере. Он покончил с собой на месте преступления.

Напомним, Татарстан направил на помощь пострадавшим в ижевской школе №88 нейрохирургов, анестезиологов-реаниматологов, травматологов, психиатров и психологов. Всего в соседнюю республику направились 18 специалистов.

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Маргарита Головатенко