В Нижнекамске обсудили проблемы мобилизованных граждан
В центре внимания оперативного штаба в Нижнекамске сегодня оказались проблемы мобилизованных жителей — из 265 семей 48 рассказали о своих проблемах, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В основном семьи волнуют бытовые вопросы — ипотека, кредиты, покупка продуктов, сложное финансовое положение семьи, психологическая поддержка близких.
В семьях мобилизованных числится 234 несовершеннолетних. И если вопросы с питанием и абонентским платежом в детских садах решены, то главным является психологическое здоровье. Глава НМР Рамиль Муллин поручил обеспечить школьников всесторонней поддержкой.
Управление Росреестра по Татарстану сократило сроки регистрации недвижимости для мобилизованных и их семей. Процедура займет у них всего один день, заявила заместитель главы ведомства Лилия Бурганова.
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