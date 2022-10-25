Экологи проверили контейнерную площадку в Вахитовском районе Казани после обращения жителей

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Инспекторы в области охраны окружающей среды Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана проверили контейнерную площадку между д. 14 по ул. Вишневского и д. 69 по ул. Калинина в Вахитовском районе Казани.

На захламление территории пожаловались жители во время онлайн-конференции «Реального времени» с министром экологии и природных ресурсов Татарстана Александром Шадриковым 25 октября.

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

— В ходе обследования территория контейнерной площадки находилась в удовлетворительном санитарно-экологическом состоянии, — рассказали «Реальному времени» в Минэкологии республики.

Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

Недавно в Азнакаево после предостережения экологов в адрес властей ликвидировали свалку почти в 100 «квадратов». Площадь захламления рядом с контейнерной площадкой по улице Альметьевский тракт составила 95 кв. м, а объем — 25 куб. метров. Сейчас территорию привели в порядок, мусор вывезли.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко