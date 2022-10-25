В Казани прокуратура потребовала признать фиктивным брак, за который супруга заплатила 15 тысяч рублей

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани требует признать фиктивным брак местного жителя с женщиной из Узбекистана — регистрация была фиктивной, иностранка заплатила за нее 15 тысяч рублей, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Регистрация была нужна гражданке Узбекистана только для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство в России.

— В целях защиты охраняемых законом интересов общества и государства столичный прокурор обратился в суд с заявлением о признании брака недействительным и об аннулировании актовой записи, — сообщили в ведомстве.

Заявление рассмотрит Кировский районный суд Казани.

Фото: realnoevremya.ru

Зимой прошлого года Советский райсуд Казани признал недействительным фиктивный брак жительницы Казани с гражданином Таджикистана. Инициатором расторжения брачных отношений выступила прокуратура.

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Маргарита Головатенко