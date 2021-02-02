В Казани по иску прокурора суд расторг фиктивный брак

Фото: "Реальное время"

Советский райсуд Казани признал недействительным фиктивный брак жительницы Казани с иностранцем. Инициатором расторжения брачных отношений выступила прокуратура, напомнил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.



С иском в райсуд прокуроры обратились по итогам проверки по обращению жительницы Казани. Она просила установить местонахождение своего мужа — гражданина Таджикистана. При этом женщина уточняла, что вступила с ним в фиктивный брак, чтобы помочь получить гражданство еще в 2018 году. Но фактически вместе они не проживали и общее хозяйства не вели.

Ранее схожий прокурорский иск о фиктивном браке между россиянкой и гражданином Грузии был удовлетворен горсудом Альметьевска.