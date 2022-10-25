Казанец хотел отправить в США военные гарнитуры — ему грозит до семи лет тюрьмы

38-летний житель Казани незаконно пытался направить в США продукцию военного назначения, запрещенную к гражданскому обороту. Сотрудники Татарстанской и Приволжской оперативной таможен одномоментно задержали семь международных почтовых отправлений, сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни.



На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС военной техники», ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас проводятся неотложные следственные действия.

Установлено, что казанец использовал вымышленные данные и пытался направить в США гарнитуры с активной системой защиты слуха ГСШ-01 и ГСШ-01 6М2, входящие в комплект боевой экипировки «Ратник». Они предназначены для ограничения и блокировки шумового сигнала, в том числе выстрелов и взрывов. Дополнительно в гараже задержанного обнаружили три ГСШ-01 6М2, которые он тоже планировал отправить за рубеж. Клиентов татарстанец находил через социальные сети.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

В октябре Татарстанская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов без соответствующих разрешительных документов, совершенную в крупном размере. В ходе досмотра в чемодане нашли незадекларированные 177 когтей и шесть клыков льва, на которые отсутствовали как товаросопроводительные, так и разрешительные документы. Рыночная стоимость товара составляет более одного миллиона рублей.

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Маргарита Головатенко