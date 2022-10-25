Татарстан оказался за пределами топ-10 регионов по среднему лимиту по кредитным картам

В сентябре 2022 года средний размер лимита по кредитным картам в Татарстане составил 69,4 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он почти не изменился, уменьшившись на 0,2%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По среднему размеру лимита по кредитным картам Татарстан занял 11-е место в рейтинге из 30 российских регионов-лидеров. Топ-10 возглавила Москва с показателем в 105 208 рублей.

В десятке лидеров также Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Хабаровский край, Ленинградская область, а также Красноярский край, Новосибирская и Тюменская области. Топ-30 замыкает Удмуртия, где в сентябре средний размер лимита по кредиткам составил 61 405 рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

По данным 4 тысяч кредиторов, сведения которых обрабатывает НБКИ, в сентябре 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 71,4 тысячи рублей. Это на 2,1% меньше, чем в августе.

По сравнению с «досанкционным» февралем 2022-го средний размер лимитов по кредиткам упал на 5,7%. Однако по отношению к сентябрю прошлого года показатель вырос на 2,6%.

По данным НБКИ, в сентябре в Татарстане выдали 36 384 новые кредитные карты. Это на 5,6% меньше, чем за август. По их количеству республика вошла в топ-10, заняв 8-ю строчку.



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Татьяна Демина