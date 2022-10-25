В Казани за девять месяцев произошло 351 ДТП с участием пешеходов — 13 человек погибли

Фото: ГИБДД Казани

В Казани за январь — сентябрь 2022 года произошло 351 ДТП с участием пешеходов. В них пострадали 348 человек, еще 13 — погибли, сообщили в ГИБДД города.

За первые девять месяцев года в столице Татарстана зарегистрировали 180 наездов на людей вне пешеходного перехода. Погибли 12 человек, еще 172 получили различные травмы.

На пешеходных переходах за первые три квартала 2022 года на пешеходов машины наехали 171 раз. В итоге один казанец погиб, 175 — получили травмы различной степени тяжести.

Фото: ГИБДД Казани

Госавтоинспекция предупреждает, что в Казани с 20 по 29 октября проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Ее сотрудники занимаются пресечением нарушений правил дорожного движения, таких как переход дороги в непредусмотренном для этого месте или невыполнение автомобилистом требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах.



По данным Госавтоинспекции, 24 октября в Казани произошло 180 ДТП. Из них семь аварий оказались с пострадавшими — шесть наездов на пешехода и одно столкновение.

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Елизавета Пуншева