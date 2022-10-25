В России зафиксировали 6 578 новых случая заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России за последние сутки зарегистрировали 6 578 зараженных коронавирусом. Всего на 25 октября в стране выявлено 21 386 842 случая заболевания COVID-19, следует из данных федерального оперштаба.

За сутки в больницы попали 1 576 россиян. Выздоровели за это время 12 912 человек. Всего на сегодняшний день зафиксировано 20 740 347 случаев выздоровления от коронавируса.

Умерли от COVID-19 с начала пандемии 389 710 жителей России. Их них 84 скончались за последние сутки.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Татьяна Демина