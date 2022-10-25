Москвичи хотят говорить по-татарски — интерес к его изучению вырос почти на 20%

Фото: Министерство образования Татарстана

Минобразования Татарстана поделилось информацией о том, что москвичи стали чаще проявлять интерес к изучению татарского языка.

Эксперты провели опрос среди россиян и выяснили, что в период с 1 января по 19 октября этого года спрос на репетиторов по татарскому языку вырос на 21%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Примечательно, что в столице Татарстана наблюдается очень маленький прирост — всего 7%. А в Москве спрос на изучение татарского языка увеличился на 19%.

Министерство образования и науки Татарстана ищет подрядчика, который организует курсы по изучению татарского языка как родного, неродного и иностранного для населения республики, России и зарубежных стран. «Реальное время» выяснило, что на эти цели готовы выделить полмиллиона рублей.



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Илина Хакимова