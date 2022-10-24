В Татарстане организуют курсы по изучению татарского языка для населения России и зарубежных стран

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство образования и науки Татарстана ищет подрядчика, который организует курсы по изучению татарского языка как родного, неродного и иностранного для населения республики, России и зарубежных стран. Ему готовы заплатить полмиллиона рублей, выяснило «Реальное время».

Курсы пройдут 100 человек, в том числе из Татарстана, независимо от нации. Для них исполнитель должен разработать две дополнительные образовательные программы «Татарский язык. Начальный уровень» и «Татарский язык. Продолжающий уровень». Каждая из них состоит из 72 академических часов.

Так, например, изучающие татарский язык на начальном уровне 9 часов будут изучать алфавит, звуки, время, прогноз погоды, притяжательные местоимения, образцы татарского речевого этикета, а также количественные и порядковые числительные. В конце их ждет итоговый тест.

Обучать татарскому языку будут ведущие ученые — кандидаты и доктора наук, филологи, специализирующиеся в области татарского языка и литературы. Их будет как минимум семь.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По окончании курсов выдадут сертификаты, подтверждающие обучение. Профинансируют их организацию из республиканского бюджета. Сделать это требуется до 18 декабря 2022 года.

В начале года Минобрнауки Татарстана выделило 11 миллионов рублей на международную олимпиаду по татарскому языку. Она планировалась для школьников 8—11 классов, студентов, а также учеников воскресных школ.



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Татьяна Демина