В Челнах в октябре врачи спасли четверых детей, подавившихся орехами и семечками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Камском детском медицинском центре в Набережных Челнах спасли четверых детей, которые чуть не задохнулись из-за застрявших в горле орехов и семечек.

В больницу попали дети от 9 месяцев до трех лет. У двоих малышей врачи извлекли из дыхательных путей арахис, у одного — фисташку, еще у одного — тыквенную семечку.

— Хочется донести до родителей информацию, что ребенка можно просто не успеть спасти, он может умереть до приезда в больницу или приехать уже с необратимыми изменениями в головном мозге на фоне асфиксии. Это очень грозное и опасное состояние. Если говорить об осложнениях, может развиться пневмония и ателектаз (когда доля или все легкое спадаются и этот участок уже «не дышит»), — предупреждает родителей хирург Детской больницы КДМЦ Лариса Сираева.

Она подчеркнула, что детям до 6-7 лет нельзя давать орехи, семечки, конфеты и печенье с семенами и злаками. За столом нужно обеспечить спокойную обстановку, чтобы ребенок не играл. Смех, испуг, плач — это те ситуации, при которых человек начинает прерывисто дышать и продукт, находящийся во рту, быстро попадает в дыхательные пути.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Врачи обеспокоены — только за октябрь в детскую больницу привезли четверых детей, которым грозила серьезная опасность — асфиксия, которая могла привести к смерти.

Маленьким челнинцам провели эндоскопические операции под общим наркозом. Инородные тела были диагностированы и удалены при помощи современного бронхоскопа. Детская бронхоскопия особенно сложна, так как размеры дыхательных органов ребенка — существенно меньше, чем у взрослых.

Год назад в Чувашии врачам удалось спасти трехмесячного младенца со 100-процентным поражением легких из-за коронавируса.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова