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В Азнакаево ликвидировали свалку почти в 100 «квадратов»

18:54, 24.10.2022
В Азнакаево ликвидировали свалку почти в 100 «квадратов»
Фото: Мниэкологии Татарстана

Инспекторы Приикского управления Министерства экологии Татарстана обнаружили несанкционированное складирование отходов в Азнакаево, сообщили в Минэкологии республики.

Площадь захламления рядом с контейнерной площадкой по улице Альметьевский тракт составила 95 кв. м, а объем — 25 куб. метров.

В адрес исполкома Азнакаевского района выдали предостережение о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение 60 дней. Сейчас территорию привели в порядок, мусор вывезли.

В октябре в Альметьевске экологи добились ликвидации свалки площадью 600 «квадратов». Территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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