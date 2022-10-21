В Альметьевске экологи ликвидировали свалку площадью 600 «квадратов»

Инспекторы Юго-Восточного территориального управления Минэкологии во время мониторинга территории в Альметьевске выявили несанкционированную свалку рядом с улицей Ризы Фахретдина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что за земельный участок, где обнаружена свалка площадью 600 кв. м, отвечает исполком Альметьевского района. В его адрес направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости их устранения.

— В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние, — подчеркнули в Минэкологии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, вчера сообщалось, что экологи ликвидировали свалку площадью 320 кв. м возле Исаковского сельского поселения в Буинском районе Татарстана.



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Максим Кокунин