Прокуратура Татарстана «поймала» женщину, которая организовала в лесу развлечения вместо пасеки

Фото: прокуратура Татарстана

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку целевого использования земель лесного фонда после коллективного обращения членов садового товарищества «Тверетиновка» Пестречинского района Татарстана.



Установлено, что в апреле 2021 года лесной участок в Пестречинском районе выделили местной жительнице для ведения пчеловодства, но в нарушение договора лесопользования она организовала там проведение развлекательных мероприятий, возведя летнюю веранду и вспомогательные постройки. К тому же женщина незаконно ограничила доступ граждан к реке Шемелке.

В адрес министра лесного хозяйства Татарстана внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Требования ведомства удовлетворены, участковый лесничий Пестречинского участкового лесничества привлечен к дисциплинарной ответственности.

Для устранения нарушений региональный Минлесхоз обратился в суд с исковым заявлением о расторжении договора безвозмездного пользования лесным участком, сносе возведенных построек и обязании привести участок в состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства. Сейчас иск находится на рассмотрении.

Сегодня стало известно, что Татарский транспортный прокурор обратился в суд на ОАО «РЖД» после гибели лося на железной дороге. 4 августа 2022 года на перегоне от станции Корса — Шемордан Куйбышевской железной дороги лося сбил электропоезд, чем причинил ущерб дикой природе и государству.



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Маргарита Головатенко